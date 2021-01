La Corte di cassazione diventa telematica (Di sabato 30 gennaio 2021) È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22/2021 il decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia Alessandra Cataldi che dà l'ok all'attivazione del ... Leggi su italiaoggi (Di sabato 30 gennaio 2021) È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22/2021 il decreto del direttore generale dei sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia Alessandra Cataldi che dà l'ok all'attivazione del ...

...automatizzati del ministero della Giustizia Alessandra Cataldi che dà l'ok all'attivazione del servizio presso la Corte. E fra pochi giorni sarà operativo pure il desk del magistrato di Cassazione ...

Anno giudiziario, la sfida delle toghe per la credibilità (dopo le "verità" di Palamara)

Il primo presidente della Corte di cassazione Pietro Curzio ha scelto le parole di Rosario Livatino , il giudice ragazzino trucidato dalla mafia trent'anni fa: "Quando moriremo nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati ...

Mattarella alla Corte Cassazione per l inaugurazione dell anno giudiziario 2021 Il Messaggero Giustizia, il Recovery richiede una vera riforma e non pannicelli caldi

La riforma della giustizia è una delle priorità che la Commissione europea ci chiede per attivare i finanziamenti del Recovery Plan ma è non quella timidissima in discussione in Parlamento: per aggred ...

Anno giudiziario, Curzio: "Dodici mesi terribili, ma abbiamo limitato i danni"

Cerimonia all'insegna dell'austerità: rigidi protocolli anti Covid e solo 32 ospiti. Salvi: "La memoria degli agenti caduti testimonia l'impegno per la difesa delle istituzioni" ...

