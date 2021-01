La Caserma Rai2 | dove è stato girato gallery

Leggi su ascoltitv

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) Susi svolge La, il nuovo docu-reality realizzato in collaborazione con Blu Yazmine, per la regia è di Riccardo Valotti. Quindici ragazzi e sei ragazze appena maggiorenni, provenienti da tutta Italia, che non hanno mai sperimentato un mondo senza internet e social media, dovranno vivere per un mese un’esperienza estrema e sconosciuta. La: location Il programma èin Trentino, in uno scenario particolarmente affascinante per la stagione invernale. I concorrenti sono stati portati a Levico, in provincia di Trento, in una struttura adibita a, trasformata per l’occasione in un set unico per un percorso di addestramento duro e a contatto con la natura. La location è immersa nel verde, circondata da boschi, lambita da un fiume, vicino a un lago e ...