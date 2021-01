Headlong l’intramontabile singolo dei Queen

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 27 gennaio 2021) La parolaci fa pensare subito a due persone. Una è la regina Elisabetta D’Inghilterra, l’altra èFreddie Mercury, mito assoluto che insieme alla sua band, iappunto, ha lasciato un segno indelebile nella storia della musica mondiale. Ebbene trent’anni fa usciva ”Innuendo” l’ultimo album pubblicato dalla band con Mercury ancora in vita. Scopriamo allora insieme qualche curiosità su, una delle canzoni dell’album. Come è nata la canzoneè una delle canzoni dell’album e originariamente era stata scritta da Brian May per il suo disco di debutto da solista Back to the light. Il problema però fu che quando la sentì cantata da Freddie decise che era meglio lasciarla alla sua potente voce e al sound deitutti ...