"E io non pago". La Svezia ferma i pagamenti a Pfizer per i vaccini (Di martedì 26 gennaio 2021) La Svezia sospende i pagamenti a Pfizer per il vaccino anti-Covid. Secondo i media, Stoccolma vuole un chiarimento sul numero di dosi fatturato. L’azienda americana ha addebitato sei dosi per fiala, mentre in origine si pensava che da ogni fiala ne potessero essere estratte solo cinque. La Svezia vuole che Unione europea e Pfizer raggiungano un accordo su quante dosi conteggiare per ogni fiale. “Fino ad allora, abbiamo detto all’azienda che dobbiamo aspettare con le fatture che sono disponibili finchè non otteniamo chiarezza su ciò che si applica”, ha detto il capo epidemiologo Anders Tegnell al quotidiano Dagens Nyheter. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 26 gennaio 2021) Lasospende iper il vaccino anti-Covid. Secondo i media, Stoccolma vuole un chiarimento sul numero di dosi fatturato. L’azienda americana ha addebitato sei dosi per fiala, mentre in origine si pensava che da ogni fiala ne potessero essere estratte solo cinque. Lavuole che Unione europea eraggiungano un accordo su quante dosi conteggiare per ogni fiale. “Fino ad allora, abbiamo detto all’azienda che dobbiamo aspettare con le fatture che sono disponibili finchè non otteniamo chiarezza su ciò che si applica”, ha detto il capo epidemiologo Anders Tegnell al quotidiano Dagens Nyheter.

HuffPostItalia : 'E io non pago'. La Svezia ferma i pagamenti a Pfizer per i vaccini - italianfirst2 : 'E io non pago'. La Svezia ferma i pagamenti a Pfizer per i vaccini ?@pfizeritalia? ?@pfizer? ?@robersperanza? ?… - GiuseppeCorini : RT @enribarbieri: Ma come, non si era stabilito qua su twitter che gli Stati nazionali devono fare pippa con le case farmaceutiche che non… - MinaA8I96793095 : RT @HuffPostItalia: 'E io non pago'. La Svezia ferma i pagamenti a Pfizer per i vaccini - enribarbieri : Ma come, non si era stabilito qua su twitter che gli Stati nazionali devono fare pippa con le case farmaceutiche ch… -

Ultime Notizie dalla rete : non pago "E io non pago". La Svezia ferma i pagamenti a Pfizer per i vaccini L'HuffPost Crisi di governo, l’errore (non previsto) è del Pd. E ne pagheremo tutti le conseguenze

Il Pd ha fatto un errore sicuramente non previsto, data la sua arroganza e il suo cinismo: ha pensato che l’elettore comune, cioè quello che vota sulla base di quello che legge, che vede, e che sente ...

"E io non pago". La Svezia ferma i pagamenti a Pfizer per i vaccini

La Svezia sospende i pagamenti a Pfizer per il vaccino anti-Covid. Secondo i media, Stoccolma vuole un chiarimento sul numero di dosi fatturato. L’azienda americana ha addebitato sei dosi per fiala, m ...

Il Pd ha fatto un errore sicuramente non previsto, data la sua arroganza e il suo cinismo: ha pensato che l’elettore comune, cioè quello che vota sulla base di quello che legge, che vede, e che sente ...La Svezia sospende i pagamenti a Pfizer per il vaccino anti-Covid. Secondo i media, Stoccolma vuole un chiarimento sul numero di dosi fatturato. L’azienda americana ha addebitato sei dosi per fiala, m ...