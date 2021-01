Tentato omicidio di un 15enne a Siniscola: identificati gli aggressori (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Visited 231 times, 248 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Radiologia: quando la tecnologia è al servizio ... Leggi su galluraoggi (Di lunedì 25 gennaio 2021) (Visited 231 times, 248 visits today) Notizie Simili: I 10 film da vedere su Amazon Prime Video Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Radiologia: quando la tecnologia è al servizio ...

DantiNicola : L'arresto di #Navalny, dopo il tentato omicidio, è l'ennesimo attacco di #Putin al dissenso democratico. Come… - _Carabinieri_ : Operazione anti ‘ndrangheta: #Carabinieri Reggio Calabria eseguono, in tutta Italia, 49 misure cautelari. Tra i rea… - Telesardegna : Siniscola. Tre minorenni indagati per tentato omicidio [IL SERVIZIO] - Cattegaris1 : AO IL PRIMO BACIO NON CE LO POSSONO SPAMMARE COSÌ SENZA PREAVVISO EH, QUESTO È TENTATO OMICIDIO… - PressFutura : Non gradiva le attenzioni di un altro anziano nei confronti di sua moglie #FuturaPress #Catania -