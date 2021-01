Kamala Harris, il messaggio alla nipotina è un’ispirazione per tutte le bambine (Di domenica 24 gennaio 2021) Sentirsi rappresentati è molto importante e Kamala Harris ha fatto di questo concetto il suo punto di forza: la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti è diventata il simbolo di una politica alla portata di tutti, anche delle donne appartenenti a una minoranza e che, per troppo tempo, sono state tagliate fuori dai corridoi del potere. Kamala, dunque, è la vicepresidente degli U.S.A., ma anche moglie, madre e zietta (come recita il suo profilo Instagram). A ricordarcelo è una clip, condivisa su Twitter dalla nipote Meena Harris, che sta facendo il giro del web, dove viene ripresa la “super zia” mentre chiacchiera con la pronipote che tiene sulle ginocchia. Il motivo di tale scalpore? Il suo messaggio colmo di tenerezza ed entusiasmo per la piccolina: Potresti ... Leggi su dilei (Di domenica 24 gennaio 2021) Sentirsi rappresentati è molto importante eha fatto di questo concetto il suo punto di forza: la prima donna vicepresidente degli Stati Uniti è diventata il simbolo di una politicaportata di tutti, anche delle donne appartenenti a una minoranza e che, per troppo tempo, sono state tagliate fuori dai corridoi del potere., dunque, è la vicepresidente degli U.S.A., ma anche moglie, madre e zietta (come recita il suo profilo Instagram). A ricordarcelo è una clip, condivisa su Twitter dnipote Meena, che sta facendo il giro del web, dove viene ripresa la “super zia” mentre chiacchiera con la pronipote che tiene sulle ginocchia. Il motivo di tale scalpore? Il suocolmo di tenerezza ed entusiasmo per la piccolina: Potresti ...

