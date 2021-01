L’idrogeno verde | la nostra scelta per il futuro

Leggi su ilblogdellestelle

(Di venerdì 22 gennaio 2021) In questa fase di crisi in cui è necessario pianificare la ripresa e aiutare il settore produttivo a proiettarsi verso ilrappresenta il cambiamento sul quale investire. E quella delè una sfida che il nostro governo è deciso ad affrontare. A confermare quanto sia strategico questo investimento sono anche le previsioni: uno studio di The European House – Ambrosetti stima che l’impatto sul Pil degli investimenti sulsia compreso tra 22 e 37 miliardi di euro al 2050, e si prevedono oltre 540mila nuovi posti di lavoro nella nuova filiera. Ultimi ma certamente non meno importanti i risvolti positivi sull’ambiente: con una riduzione delle emissioni di CO2 ,sarà una delle tecnologie che contribuiranno a centrare l’obiettivo europeo del -55% entro il ...