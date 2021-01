Nicole Kidman e tutti i cappotti di “Undoing” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella serie HBO “Undoing – Le verità non dette” già diventata un cult, la bellissima Nicole Kidman indossa cappotti particolarissimi che sono diventati parte del personaggio, aiutando a definirlo a 360°. La costumista danese Signe Sejlund ha creato il guardaroba del personaggio di Grace costruendolo proprio sulla figura dell’attrice, facendo realizzare molti dei capi appositamente per lei. Vediamone insieme qualcuno. Nicole Kidman in “Undoing”: il cappotto bordeaux Sembra che la regista Susanne Bier abbia proprio voluto che Nicole avesse i capelli rossi e ricci dei suoi esordii cinematografici (la ricordiamo tutti in “Cuori Ribelli“, giusto?) e su questo dettaglio, oltre che sulla figura alta ed esile dell’attrice, Signe Sejlund ha ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 gennaio 2021) Nella serie HBO “– Le verità non dette” già diventata un cult, la bellissimaindossaparticolarissimi che sono diventati parte del personaggio, aiutando a definirlo a 360°. La costumista danese Signe Sejlund ha creato il guardaroba del personaggio di Grace costruendolo proprio sulla figura dell’attrice, facendo realizzare molti dei capi appositamente per lei. Vediamone insieme qualcuno.in “”: il cappotto bordeaux Sembra che la regista Susanne Bier abbia proprio voluto cheavesse i capelli rossi e ricci dei suoi esordii cinematografici (la ricordiamoin “Cuori Ribelli“, giusto?) e su questo dettaglio, oltre che sulla figura alta ed esile dell’attrice, Signe Sejlund ha ...

Nella serie HBO "Undoing – Le verità non dette" già diventata un cult, la bellissima Nicole Kidman indossa cappotti particolarissimi che sono diventati parte del personaggio, aiutando a definirlo a 360°.

