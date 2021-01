Dayane Mello "Pierpaolo Pretelli? Un cagnolino per 3 mesi"/ Lui "Sei superficiale" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dayane Mello critica duramente il percorso di Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip: “Ti ho visto come un cagnolino per tre mesi, Giulia Salemi è più innamorata di te!” Leggi su ilsussidiario (Di lunedì 18 gennaio 2021)critica duramente il percorso dial Grande Fratello Vip: “Ti ho visto come unper tre, Giulia Salemi è più innamorata di te!”

pomeriggio5 : Dopo le parole della mamma di Dayane Mello, la replica del fratello della concorrente del #GFVIP #Pomeriggio5 - GrandeFratello : Dayane contro Stefania: 'Lei ha visto che Tommaso è un personaggio fortissimo e si è attaccata a lui... è tutta una… - curadisplendere : RT @mariahsbubble: Dayane: “Tommaso dice le cose con ironia, io dico le stesse cose in maniera più diretta. Da lui va bene, ma da me no?”… - millyyoumg : Tommaso Zorzi: dal 18 diventerò Dayane, dice che ne ha per tutti, si è sfogato in confessionale Tutti: ??????????????????????… - daiena_mello : RT @invoItino: la gente che preferisce pierbau a concorrenti come dayane ha chiaramente scambiato il gf per uomini e donne -