Australian Open: casi Covid su due charter, 47 giocatori in isolamento a Melbourne (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo il caso di Andy Murray, che da positivo non potrà raggiungere l'Australia , ne è esploso un altro a tre settimane del primo torneo dello Slam della stagione. C'erano positivi su due dei 9 charter ...

Eurosport_IT : ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter or… - hi_mama825 : RT @Ubitennis: Australian Open: positivi sui voli per Melbourne, 47 giocatori in isolamento - oktennis : Si allarga il numero di tennisti e tenniste in quarantena totale. Un nuovo caso positivo rilevato sul volo da Abu D… - Francescami : So che anche voi lo aspettavate con ansia. E' arrivato, è il coglione n. 1: 'Voghera, infermiere vaccina abusivamen… - sunday_ky : RT @Eurosport_IT: ?? EMERGENZA COVID-19 ALLA VIGILIA DEGLI AUSTRALIAN OPEN Tre casi di positività al coronavirus sui 2 dei charter organizz… -