MotoGP, Dall'Igna su Dovizioso: 'Le storie finiscono' (Di venerdì 15 gennaio 2021) La storia tra Andrea Dovizioso e la Ducati è stata lunga, fatta di successi e qualche incomprensione : dopo otto anni insieme, lasciarsi è stato difficile e ha comportato alcuni inevitabili strascichi. Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 15 gennaio 2021) La storia tra Andreae la Ducati è stata lunga, fatta di successi e qualche incomprensione : dopo otto anni insieme, lasciarsi è stato difficile e ha comportato alcuni inevitabili strascichi.

SkySportMotoGP : ?? 'Spero di avere due punte buone per giocarmi il Mondiale': Gigi Dall'Igna parla così della nuova coppia del team… - PaoloBMb70 : RT @SkySportMotoGP: ?? Gigi Dall'Igna parla di Luca #Marini ed Enea #Bastianini in vista del loro debutto in #MotoGP ?? @MotoGP #SkyMotori #S… - motosprint : #MotoGP, Dall'Igna su #Dovizioso: “Le storie finiscono” #Ducati - bikesportnews : Ducati MotoGP boss Dall’Igna hits back at Dovizioso - Moto_it : Il #direttoregenerale di #DucatiCorse preferisce non rispondere alle critiche personali dell’ex-pilota: non sono i… -