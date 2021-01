Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena: “Non sto bene”, la drastica decisione di Michele (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un colpo di scena nello studio di Uomini e Donne oggi 14 gennaio ha lasciato tutti senza parole: Michele Dentice con la voce rotta dal pianto ha annunciato la sua drastica decisione. Oggi, 14 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Tantissimi colpi di scena, come sempre, hanno intrattenuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 14 gennaio 2021) Undinello studio dioggi 14 gennaio ha lasciato tutti senza parole:Dentice con la voce rotta dal pianto ha annunciato la sua. Oggi, 14 gennaio 2021, è andata in onda una nuova puntata di. Tantissimi colpi di, come sempre, hanno intrattenuto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - Agenzia_Ansa : #Covid, #Salvini: diamo voce a #Ioapro. Si parte venerdì. Tam tam sui social. 'Non è contro nessuno, non è di fuori… - lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - caurscorpii : no alessandra i primi nemici delle donne sono gli uomini che grazie ai loro giochetti del cazzo hanno finito per me… - ela88795088 : @ginnigian @Giuls34048201 @amicamiatapigli Dai prova a mettere un grupp di donne insieme e un gruppo di uomini , po… -