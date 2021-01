ilbassanese : Tecnico folgorato muore dopo una settimana, sindacati: 'Amarezza e rabbia' -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnico folgorato

PadovaOggi

Non ce l'ha fatta Maurizio Erle, il tecnico manutentore di 47 anni, rimasto vittima di un incidente lunedì scorso mentre svolgeva lavori di manutenzione alla Valbona srl di Lozzo Atestino ...È in programma per domani il ritorno della salma del tecnico di 25 anni che ha perso la vita folgorato in un hotel di Algeri ...