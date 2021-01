La stella arruginita di un ex sceriffo

Leggi su panorama

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Da eroe mediatico nella prima ondata del Covid ad attuale sovrano assoluto della Campania. Così il super governatore De Luca rischia di perdere il contatto con la realtà. Come accadde a Caligola... La colpa, si rammaricano adesso, sarebbe di Maurizio Crozza. Senza quella fortunata imitazione, Vincenzo De Luca non avrebbe trasformato il suo mandato in un canovaccio dal frusto epilogo: far parlare di sé a ogni costo, strappare la risata maramalda, innescare il dagli di gomito. Il governatore campano, allora in cerca di riconferma, è stato l'eroe mediatico della prima ondata. Dileggio, sfrontatezza, decisionismo. Rieletto a furor di popolo lo scorso settembre, ha trasformato l'inaspettato elisir politico in un intruglio a base di cicuta, che rischia di estinguerne il consenso. La sua regione, graziata inizialmente dalla pandemia, sembra ormai uno staterello alla deriva: le scuole chiuse ...