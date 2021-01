Cose di cui mi sono liberata per stare meglio (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’accumulatrice seriale, la protagonista di una gara senza concorrenti, né limiti, nel possedere di tutto un po’. Per colmare, forse, i vuoti, o per dimostrare al mondo intero che potevo permettermi qualsiasi cosa. Forse perché sono nata in una società consumistica o forse perché, tutti quegli oggetti acquistati, più o meno di valore, mi davano l’illusione di una felicità ritrovata. Ma la verità è che tutte quelle Cose che ho comprato, conservato e accumulato non mi sono servite a nulla, se non a farmi capire che meno è meglio, e vi spiego perché. Ho smesso di avere, attorno a me, un disordine perenne, alla stregua di un rumore fastidioso che era diventato una distrazione che mi allontanava da tutto ciò che per me è davvero importante. Ho scoperto che il minimalismo è la risposta, e la salvezza, alla minaccia di ... Leggi su dilei (Di mercoledì 13 gennaio 2021) Un’accumulatrice seriale, la protagonista di una gara senza concorrenti, né limiti, nel possedere di tutto un po’. Per colmare, forse, i vuoti, o per dimostrare al mondo intero che potevo permettermi qualsiasi cosa. Forse perchénata in una società consumistica o forse perché, tutti quegli oggetti acquistati, più o meno di valore, mi davano l’illusione di una felicità ritrovata. Ma la verità è che tutte quelleche ho comprato, conservato e accumulato non miservite a nulla, se non a farmi capire che meno è, e vi spiego perché. Ho smesso di avere, attorno a me, un disordine perenne, alla stregua di un rumore fastidioso che era diventato una distrazione che mi allontanava da tutto ciò che per me è davvero importante. Ho scoperto che il minimalismo è la risposta, e la salvezza, alla minaccia di ...

gaiapetrianni : RT @swanvrose: onestamente troppe cose per cui piangere in questi sei secondi - MichaelGiulian2 : RT @spietrafuso: Al contrario della rabbia che fa dire cose di cui ti penti, la delusione crea silenzi. - Phoenix_Fire_88 : @salvinimi bello dire così, peccato che quando succedono cose gravi (e una pandemia lo è) questa scelta viene fatta… - simpforhoech : e comunque come lxi ce ne sono tanti altri non faccio nomi ( kim nonsocosa) che hanno fatto cose per cui sono stati… - magicpasi : @voglioilcddimb Hai la coda di paglia se hai capito questo. Ci siamo lamentati anche dei voti fake dei prelemi. Alm… -

Ultime Notizie dalla rete : Cose cui Cose per cui sono grata al 2020 Vanity Fair.it Democrazia post-pandemica: che cosa chiedono i cittadini (di L. Morlino)

(di Leonardo Morlino, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss)Nuove domande per la democraziaLa democrazia in cui viviamo sta cambiando sotto i nostri occhi. Sta prendendo sempre di ...

Il made in Italy non deve essere solo food e moda, ma anche geopolitica mediterranea

MEDITERRANEO "Punto di partenza è la capacità di costruire oggi un futuro che sia chiaro e produttivo per l'Italia" ...

(di Leonardo Morlino, Emeritus Professor of Political Science alla Luiss)Nuove domande per la democraziaLa democrazia in cui viviamo sta cambiando sotto i nostri occhi. Sta prendendo sempre di ...MEDITERRANEO "Punto di partenza è la capacità di costruire oggi un futuro che sia chiaro e produttivo per l'Italia" ...