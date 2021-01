Lo storico | “Faccetta nera? Quella storia non si riabilita”

Leggi su dire

(Di martedì 12 gennaio 2021) BOLOGNA – La performance dell’assessore regionale del Veneto con delega al Lavoro e all’Istruzione, Elena Donazzan, che a ‘La zanzara’ ha cantato ‘Faccetta nera’ dicendo di preferirla a ‘Bella ciao’ e lodato alcuni tratti dell’epoca mussoliniana, “è un episodio-specchio. Specchio del fatto che ci sono pagine di storia su cui non riusciamo a far pace”, lo analizza Alberto Guasco, storico contemporaneista, ricercatore presso il Cnr-Isem (Istituto di storia dell’Europa Mediterranea) di Milano. In una intervista alla ‘Dire’ spiega infatti che quanto è ‘andato in onda’ conferma l’esistenza di “settori che -con fini diversi- tentano di riabilitare una storia, quella in camicia nera, che non è riabilitabile; e che la risposta che ne viene è più spesso retorica che di contenuto”. Dunque, “specchio di un dibattito pubblico che non riesce a dibattere niente, perché non è dibattito, è tifoseria di santini, suppellettili e slogan”. In Veneto e non solo è scoppiata la polemica attorno a Donazzan, le cui scuse, non senza un contrattacco, non hanno chiuso il caso. Tanto che il suo profilo Facebook è stato bloccato. Tutto per ‘Faccetta nera’. Ma dunque di cosa stiamo parlando?