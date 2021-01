Al via Pitti Uomo, apre Brunello Cucinelli in diretta streaming da Solomeo (Di martedì 12 gennaio 2021) Ore 10. In diretta streaming da Solomeo, sede del suo quartier generale Brunello Cucinelli apre la conferenza stampa della nuova edizione di Pitti Uomo, che come già previsto e annunciato segue il formato digitale, aspettando una possibile edizione dal vivo il prossimo febbraio. Pandemia permettendo. Catapultati come ci si trovasse davvero in Fortezza da Basso, con una ricostruzione perfetta del consueto stand che Cucinelli allestisce per i vari Pitti Uomo, con tanto di modelli che indossano la nuova collezione, con l'imprenditore umbro che taglia idealmente il nastro della nuova edizione, ci sono anche l'amministratore delegato di Pitti Uomo, Raffaello Napoleone e il ... Leggi su gqitalia (Di martedì 12 gennaio 2021) Ore 10. Inda, sede del suo quartier generalela conferenza stampa della nuova edizione di, che come già previsto e annunciato segue il formato digitale, aspettando una possibile edizione dal vivo il prossimo febbraio. Pandemia permettendo. Catapultati come ci si trovasse davvero in Fortezza da Basso, con una ricostruzione perfetta del consueto stand cheallestisce per i vari, con tanto di modelli che indossano la nuova collezione, con l'imprenditore umbro che taglia idealmente il nastro della nuova edizione, ci sono anche l'amministratore delegato di, Raffaello Napoleone e il ...

