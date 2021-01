The Resident 2 su Rai2 l’8 gennaio dal primo episodio, dove eravamo rimasti? (Di giovedì 7 gennaio 2021) The Resident 2 torna in onda su Rai2 da domani, venerdì 8 gennaio 2021, provando a portare a casa il successo che merita dopo il flop estivo che ha spinto la rete ad optare per una cancellazione. I fan sono così rimasti appesi alla programmazione italiana sempre tardiva e poco soddisfacente mentre negli Usa si preparano ormai a guardare gli episodi della quarta stagione (così come gli abbonati Sky). Lasciamo da parte le polemiche e cerchiamo di capire cosa ne sarà dei nostri protagonisti nei primi tre episodi di The Resident 2 ricordando un po’ dove eravamo rimasti con il rocambolesco finale della prima stagione. La storyline principale è quella che ha portato alla fine della corsa della terribile dottoressa Lane Hunter. La donna ha fatto un passo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) The2 torna in onda suda domani, venerdì 82021, provando a portare a casa il successo che merita dopo il flop estivo che ha spinto la rete ad optare per una cancellazione. I fan sono cosìappesi alla programmazione italiana sempre tardiva e poco soddisfacente mentre negli Usa si preparano ormai a guardare gli episodi della quarta stagione (così come gli abbonati Sky). Lasciamo da parte le polemiche e cerchiamo di capire cosa ne sarà dei nostri protagonisti nei primi tre episodi di The2 ricordando un po’con il rocambolesco finale della prima stagione. La storyline principale è quella che ha portato alla fine della corsa della terribile dottoressa Lane Hunter. La donna ha fatto un passo ...

_mrdrawing : @foxpremiumbr e the resident volta qnd ? - Marti490 : The Resident su Raidue, trama prima puntata: Nic e Conrad si lasceranno? | LaNostraTv #TheResident - Nadinele__94 : #TheResident su Raidue, trama prima puntata: Nic e Conrad si lasceranno? - RiccardoScuto : Su FOX riparte finalmente The Resident - CinespazioBlog : Su #fox riparte finalmente #theresident con gli episodi inediti della quarta stagione... -