Grande Fratello Vip 5, guai per Mediaset: "Sono in causa con il programma…" (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Grande Fratello Vip e Mediaset tremano Continua la battaglia di Stefano Bettarini contro il Grande Fratello Vip. Lo sportivo, che è stato squalificato dal reality show di Canale 5 per una bestemmia non riesce a sopportare la conduzione di Alfonso Signorini. Per tale ragione, sul suo profilo Instagram ha annunciato di essere in causa con la produzione Endmol Shine Italy proprio per l'espulsione dalla casa più spiata d'Italia a soli tre giorni dal suo ingresso. Ultimamente, inoltre, l'ex marito di Simona Ventura si è lamentato con tutti coloro che lo seguono sul social network della mancata squalifica di Samantha De Grenet. Ricordiamo che quest'ultima ha espresso dei giudizi alquanto discutibili nei confronti di Stefania Orlando. La gieffina si è presa solo un rimprovero in diretta da ...

