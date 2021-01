Covid-19, Oms: “Pandemia è ancora grave” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "La Pandemia è ancora grave. Siamo in una corsa per salvare vite e porre fine a questa Pandemia". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, nel suo intervento alla prima conferenza stampa del 2021 dell'Organizzazione mondiale delle sanità dedicata alle raccomandazioni sull'uso del vaccino anti-Covid Pfizer-BioNTech. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 6 gennaio 2021) "La. Siamo in una corsa per salvare vite e porre fine a questa". Così Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, nel suo intervento alla prima conferenza stampa del 2021 dell'Organizzazione mondiale delle sanità dedicata alle raccomandazioni sull'uso del vaccino anti-Pfizer-BioNTech. L'articolo .

