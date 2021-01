Cagliari-Benevento, LIVE Serie A 06/01/2021: segui la diretta (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per Cagliari-Benevento.Alle ore 12.30, alla Sardegna Arena, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa sono reduci da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare, con la vittoria che manca ormai da 2 mesi. Gli uomini di Filippo Inzaghi, invece, hanno collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta in altrettanti incontri.segui la diretta testuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137514" Leggi su mediagol (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Tutto pronto per.Alle ore 12.30, alla Sardegna Arena, andrà in scena la sfida valida per la sedicesima giornata del campionato diA. I padroni di casa sono reduci da 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 4 gare, con la vittoria che manca ormai da 2 mesi. Gli uomini di Filippo Inzaghi, invece, hanno collezionato un pareggio, 2 vittorie e una sconfitta in altrettanti incontri.latestuale del match.MC sportid="1" widgettype="ReportWidgetGazzanet" competitionid="21" matchid="2137514"

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Benevento Diretta Cagliari-Benevento ore 12.30: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

Adesso però, quantomeno, c'è un ninja in più che può dare una mano, il ritorno di Nainggolan darà nuova carica contro il Benevento, in piena emergenza uomini. Il Cagliari viaggia troppo piano, i tre p ...

Calcio Serie A, dopo lo stop con il Milan il Benevento vuole tornare a fare punti al ''Dacia Arena'' Sport

Lo stop con i rossoneri di Pioli brucia ancora, non tanto per la forza della capolista meneghina quanto soprattutto per il modo in cui è venuto, ma i giallorossi di Inzaghi sono pronti a rialzare la t ...

