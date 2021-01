"Chi era a capo della maxi truffa". Striscia, un colpevole insospettabile: così sfruttava i vip per fare soldi (Di lunedì 4 gennaio 2021) Valerio Staffelli è tornato a parlare della maxi truffa sul trading online. Se ne era già occupato lo scorso novembre 2019, quando Striscia la Notizia fece luce su un caso davvero inquietante: il web era pieno di siti che promettevano guadagni miracolosi attraverso investimenti in Bitcoin. Per spingere le persone a fidarsi sfruttavano illegalmente l'immagine di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, creando vere e proprie interviste fasulle in cui Jovanotti, Diletta Leotta, Gianluigi Buffon e tanti altri svelavano di aver scoperto una fonte di ricchezza online. Dopo aver raccolto anche una testimonianza di una persona coinvolta in questa truffa, Staffelli ha aggiornato gli spettatori del tg satirico di Antonio Ricci sugli ultimi sviluppi del caso: “Una fonte ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Valerio Staffelli è tornato a parlaresul trading online. Se ne era già occupato lo scorso novembre 2019, quandola Notizia fece luce su un caso davvero inquietante: il web era pieno di siti che promettevano guadagni miracolosi attraverso investimenti in Bitcoin. Per spingere le persone a fidarsino illegalmente l'immagine di alcuni volti noti del mondo dello spettacolo e dello sport, creando vere e proprie interviste fasulle in cui Jovanotti, Diletta Leotta, Gianluigi Buffon e tanti altri svelavano di aver scoperto una fonte di ricchezza online. Dopo aver raccolto anche una testimonianza di una persona coinvolta in questa, Staffelli ha aggiornato gli spettatori del tg satirico di Antonio Ricci sugli ultimi sviluppi del caso: “Una fonte ...

Advertising

_Carabinieri_ : A 700 anni dalla sua scomparsa, chi era veramente Dante Alighieri? Ci aiuta a rispondere il Prof. Aldo Onorati, esp… - DOscarLancini : Vi ricordate chi c'era al Governo nel 2019? #portichiusi #iostoconsalvini @matteosalvinimi @Lega_gruppoID - ilpost : Guida pratica e comprensiva verso chi è sospettoso e incerto su una cosa che fino a ieri non c'era e che potrebbe a… - Albertoflick : @giangolz @vfeltri Ma tu sai chi è Feltri? Mi sa di no. È un fancazzista leccaculo ruffiano di Berlusconi. Una crea… - headbetweenyou : @pandemia__ - e altrettante che dicono di tutto e di più su ogni ragazza frequentata da harry e louis. non mi pare… -