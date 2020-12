Palestre forse aperte fra un mese: mascherina anche durante gli esercizi e spogliatoi sigillati (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La riapertura delle Palestre e delle piscine slitta a metà gennaio. Non solo: le misure saranno inasprite ulteriormente per atleti e nuotatori. durante il lockdown molti italiani si sono avvicinati allo sport dal momento che la pratica dell’attività sportiva all’aperto è stata una delle poche concessioni alle severe chiusure del Governo Conte. Eppure, per la riapertura L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 30 dicembre 2020) La riapertura dellee delle piscine slitta a metà gennaio. Non solo: le misure saranno inasprite ulteriormente per atleti e nuotatori.il lockdown molti italiani si sono avvicinati allo sport dal momento che la pratica dell’attività sportiva all’aperto è stata una delle poche concessioni alle severe chiusure del Governo Conte. Eppure, per la riapertura L'articolo proviene da Leggilo.org.

oh_luca : @SallyMayweather @real_fabristol In Italia (e forse anche in Europa) il dilemma non si pone, dato che palestre e piscine sono chiuse... - Azzurra54227165 : @AValvecchia @GiuseppeConteIT Gli anziani(i grandi anziani) sono anche quelli che meno potrebbero far circolare il… - frtbrcc : @DslLorenzo @OGiannino @SwpJule @PietroIchino Visto che la malattia si trasmette stando a contatto con le persone (… - infoitsalute : I numeri del contagio restano difficili. Forse non riaprono palestre e cinema - sissiisissi2 : Siamo passati da aprire le palestre il 7 gennaio al 15, dal 15 al 20 e dal 20 a forse la fine di gennaio -