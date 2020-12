Udinese, Raiola punta De Paul: incontro tra i due. Addio vicino? (Di domenica 27 dicembre 2020) Mino Raiola avrebbe fiutato le potenzialità di Rodrigo De Paul: il centrocampista dell’Udinese è ambito da mezza Serie A. Ecco i dettagli Mino Raiola avrebbe deciso di sferrare l’assalto a Rodrigo De Paul: il centrocampista dell’Udinese, esploso definitivamente nel ruolo di mezzala, ha stregato mezza Serie A e sembra profilarsi una lotta tra Juventus e Inter. Secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle de La Gazzetta dello Sport, Raiola avrebbe incontrato De Paul a Torino in occasione della gara tra i granata e l’Udinese. Raiola ha un buonissimo rapporto con Agnelli e la dirigenza bianconera: Juve favorita nella corsa a De Paul? I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Minoavrebbe fiutato le potenzialità di Rodrigo De: il centrocampista dell’è ambito da mezza Serie A. Ecco i dettagli Minoavrebbe deciso di sferrare l’assalto a Rodrigo De: il centrocampista dell’, esploso definitivamente nel ruolo di mezzala, ha stregato mezza Serie A e sembra profilarsi una lotta tra Juventus e Inter. Secondo quanto riportato da Fabiana Della Valle de La Gazzetta dello Sport,avrebbe incontrato Dea Torino in occasione della gara tra i granata e l’ha un buonissimo rapporto con Agnelli e la dirigenza bianconera: Juve favorita nella corsa a De? I DETTAGLI SU JUVENTUSNEWS24 Leggi su Calcionews24.com

AdriJuve64 : RT @FabDellaValle: Non era Paul (#Pogba) ma #De Paul la ragione del blitz di #Raiola: l’agente ha incontrato l’argentino dell’Udinese (che… - Notiziedi_it : Raiola, blitz a Torino per De Paul. Che assist per la Juve: Paratici ha due assi nella manica per l’Udinese - junews24com : De Paul può cambiare agente: incontro con Raiola. Assist alla Juve? - - AleGobbo87 : RT @FabDellaValle: Non era Paul (#Pogba) ma #De Paul la ragione del blitz di #Raiola: l’agente ha incontrato l’argentino dell’Udinese (che… - infoitsport : De Paul: futuro con Raiola? | Udinese Blog -