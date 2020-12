L’indignazione (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ne hanno parlato i nostri media e quelli internazionali affermando per l’ennesima volta che l’Italia poteva fare di più. cresce perché adesso anche il presidente della camera dei deputati Fico afferma di mantenere ferma l’azione di chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto e richiamare definitivamente l’ambasciatore italiano Giampaolo Cantini . Lo sconcerto è grande di fronte a quanto scritto dai giudici romani, consistenti in dure accuse alla National Security egiziana che avrebbe inflitto a Giulio Regeni delle torture indicibili. Regeni è stato seguito per 40 giorni, sequestrato è mantenuto nella camera numero 13 del Ministero dell’Interno . Una intervista ad Al Jazeera di Fico che parla in maniera molto dura, ed era ora: “ Tutto il popolo italiano è indignato: quattro membri della National Security risultano aver partecipato al sequestro, alla tortura e all’uccisione di ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ne hanno parlato i nostri media e quelli internazionali affermando per l’ennesima volta che l’Italia poteva fare di più. cresce perché adesso anche il presidente della camera dei deputati Fico afferma di mantenere ferma l’azione di chiudere le relazioni diplomatiche con l’Egitto e richiamare definitivamente l’ambasciatore italiano Giampaolo Cantini . Lo sconcerto è grande di fronte a quanto scritto dai giudici romani, consistenti in dure accuse alla National Security egiziana che avrebbe inflitto a Giulio Regeni delle torture indicibili. Regeni è stato seguito per 40 giorni, sequestrato è mantenuto nella camera numero 13 del Ministero dell’Interno . Una intervista ad Al Jazeera di Fico che parla in maniera molto dura, ed era ora: “ Tutto il popolo italiano è indignato: quattro membri della National Security risultano aver partecipato al sequestro, alla tortura e all’uccisione di ...

infoitinterno : Scoppia una mega rissa in piazza a Ercolano, il video scatena l'indignazione sui social - duemme6 : RT @salfasanop: Eppure l'hanno appena confermata in parlamento, la marchetta. Assolutamente inattendibili anche quando litigano. Affettano… - GDS_it : Scoppia una mega rissa in piazza a Ercolano, il video scatena l'indignazione sui social - fenice_risorta : RT @salfasanop: Eppure l'hanno appena confermata in parlamento, la marchetta. Assolutamente inattendibili anche quando litigano. Affettano… - homersimo : @Stefy_TSR Il pugno dato ad Ilott , e i comportamenti in pista sono molto più gravi di un video fatto in discoteca… -

Ultime Notizie dalla rete : L’indignazione Accordo Brexit, parla Ian Rankin: “L’intesa di Johnson forse non basterà a fermare l’indipendenza della Sc... La Repubblica