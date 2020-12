Istat, torna a crescere l’export verso i paesi extra UE (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo la battuta d’arresto di ottobre, a novembre l’export verso i paesi extra Ue registra un nuovo aumento congiunturale, cui contribuisce soprattutto la crescita delle vendite di beni intermedi e beni di consumo non durevoli (per circa 3 punti percentuali). Anche su base annua, l’export torna a crescere sostenuto principalmente dagli aumenti delle vendite di beni intermedi e beni strumentali. Lo rileva l’Istat spiegando che la crescita dell’export è “trainata soprattutto dalle vendite verso Cina e Svizzera (l’incremento dell’export verso questi due paesi contribuisce per circa 3,5 punti percentuali all’incremento tendenziale complessivo). Per l’import, ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Dopo la battuta d’arresto di ottobre, a novembreUe registra un nuovo aumento congiunturale, cui contribuisce soprattutto la crescita delle vendite di beni intermedi e beni di consumo non durevoli (per circa 3 punti percentuali). Anche su base annua,sostenuto principalmente dagli aumenti delle vendite di beni intermedi e beni strumentali. Lo rileva l’spiegando che la crescita delè “trainata soprattutto dalle venditeCina e Svizzera (l’incremento delquesti duecontribuisce per circa 3,5 punti percentuali all’incremento tendenziale complessivo). Per l’import, ...

