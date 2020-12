FCA-PSA, Bruxelles approva la fusione con condizioni (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Via libera della Commissione europea alla fusione tra FCA e il gruppo PSA (Peugeot, Citroen) “condizionata agli impegni di entrambe le società” per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali. I due gruppi – scrive Bruxelles in una nota – si sono impegnati ad estendere l’accordo di cooperazione tra PSA e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di PSA e FCA per questo tipo di veicoli. L’approvazione – si legge nella nota – conclude un’indagine approfondita sulla fusione proposta dalla Commissione, che unisce FCA e PSA, due grandi aziende automobilistiche globali. Entrambe le società sono attive in tutto il mondo, con una forte base di produzione nello Spazio economico europeo (See). L’operazione porterà ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 dicembre 2020) (Teleborsa) – Via libera della Commissione europea allatra FCA e il gruppo PSA (Peugeot, Citroen) “condizionata agli impegni di entrambe le società” per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali. I due gruppi – scrivein una nota – si sono impegnati ad estendere l’accordo di cooperazione tra PSA e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l’accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di PSA e FCA per questo tipo di veicoli. L’zione – si legge nella nota – conclude un’indagine approfondita sullaproposta dalla Commissione, che unisce FCA e PSA, due grandi aziende automobilistiche globali. Entrambe le società sono attive in tutto il mondo, con una forte base di produzione nello Spazio economico europeo (See). L’operazione porterà ...

