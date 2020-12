In carcere arrivano le merendine: pioggia di chiamate e messaggi (VIDEO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un blitz ha fatto emergere una realtà nel carcere pugliese molto più originale di quanto si potesse pensare. Da una semplice merendina. Cellulare merendina (Facebook)Il classico blitz in carcere che sconvolge i piani dei detenuti più originali, più furbi, più dediti a particolari traffici. Siamo a Foggia, carcere di San Severo, la scoperta fatta dalle forze dell’ordine è davvero stupefacente. La droga non c’entra, anzi, qui c’entra ben altro. Le merendine, tanto per cominciare, quelle della prima colazione o della merenda insomma. Qui si era creato un vero e proprio traffico di merendine. Si perchè queste merendine, all’interno nascondevano una interessantissima sorpresa per i detenuti più interessati. Microcellulari. Piccolissimi telefoni infilati con tutta ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Un blitz ha fatto emergere una realtà nelpugliese molto più originale di quanto si potesse pensare. Da una semplice merendina. Cellulare merendina (Facebook)Il classico blitz inche sconvolge i piani dei detenuti più originali, più furbi, più dediti a particolari traffici. Siamo a Foggia,di San Severo, la scoperta fatta dalle forze dell’ordine è davvero stupefacente. La droga non c’entra, anzi, qui c’entra ben altro. Le, tanto per cominciare, quelle della prima colazione o della merenda insomma. Qui si era creato un vero e proprio traffico di. Si perchè queste, all’interno nascondevano una interessantissima sorpresa per i detenuti più interessati. Microcellulari. Piccolissimi telefoni infilati con tutta ...

Un blitz ha fatto emergere una realtà nel carcere pugliese molto più originale di quanto si potesse pensare. Da una semplice merendina.

"Liberi d’immaginare", il ciak in carcere

Lanciato crowdfunding per concludere il cortometraggio girato a Santa Caterina: manca la fase del montaggio e della post produzione ...

