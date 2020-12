Firenze | valigie con resti umani | identificato l’uomo Irreperibile il figlio

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Shpetmi Pasho e la moglie Teuta, cittadini albanesi di Valona, sono scomparsi in Toscana il 2 novembre 2015. Sarebbero loro, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, idei corpi ritrovati in 4 valige lungo l’autostrada-Pisa-Livorno. Decisiva la comparazione dattiloscopica delle impronte digitali ricavate dal documento chefece per il permesso di soggiorno con un dito che fa parte dei reperti delleabbandonate. E conferma dell’identificazione sembra arrivare da un tatuaggio su un braccio in cui compare il nome della città d’origine e le lettere “Shp”, le prime tre del nome Shpetmi.