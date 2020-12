Theo Hernandez è l’uomo in più del Milan | nessuno come lui in Serie A

Leggi su serieanews

(Di martedì 15 dicembre 2020)in più deldi Stefano Pioli. Il laterale sinistro non fa sentire la mancanza in attacco di Zlatan Ibrahimovic. Ildi Stefano Pioli è senza dubbio una delle squadre più in forma del momento. I rossoneri, ancora imbattuti nella stagione in corso, si godono il primo posto in classifica Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.