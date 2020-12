Siamo gente superficiale, dice Gino Strada “Non usciremo dal Covid prima di due o tre anni” (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il fondatore di Emergency Gino Strada si dice preoccupato per la situazione che l’Italia si troverà ad affrontare all’inizio del 2021 – quando si vedranno gli effetti dei comportamenti di queste settimane – e mette in guardia: “Non ne usciremo prima di due o tre anni“. E’ molto preoccupato, Gino Strada. A spaventare il medico L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 dicembre 2020) Il fondatore di Emergencysipreoccupato per la situazione che l’Italia si troverà ad affrontare all’inizio del 2021 – quando si vedranno gli effetti dei comportamenti di queste settimane – e mette in guardia:nedi due o tre anni“. E’ molto preoccupato,. A spaventare il medico L'articolo proviene da Leggilo.org.

