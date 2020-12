Polizia irrompe a una festa con 500 persone a Marsiglia: tutte senza mascherina (Di domenica 13 dicembre 2020) La Polizia di Marsiglia, nel sud della Francia, è intervenuta la notte scorsa per interrompere una festa clandestina che riuniva “almeno 500 persone” in una sala privata con capienza fra 150 e 200 persone. Lo scrive il quotidiano locale La Provence. Secondo quanto conferma la Polizia alla tv BFM, che ha ripreso l’informazione, “nessuno degli invitati indossava la mascherina”. “Un’orda di individui è fuggita correndo” quando gli agenti sono apparsi. Il proprietario della sala e uno degli organizzatori della serata sono ricercati. Fra le tante persone comunque bloccate dalla Polizia, il cui intervento è scattato a mezzanotte ma è durato fino alle 4 del mattino, molte sono state multate (135 euro per violazione delle norme sul lockdown). ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 dicembre 2020) Ladi, nel sud della Francia, è intervenuta la notte scorsa per interrompere unaclandestina che riuniva “almeno 500” in una sala privata con capienza fra 150 e 200. Lo scrive il quotidiano locale La Provence. Secondo quanto conferma laalla tv BFM, che ha ripreso l’informazione, “nessuno degli invitati indossava la”. “Un’orda di individui è fuggita correndo” quando gli agenti sono apparsi. Il proprietario della sala e uno degli organizzatori della serata sono ricercati. Fra le tantecomunque bloccate dalla, il cui intervento è scattato a mezzanotte ma è durato fino alle 4 del mattino, molte sono state multate (135 euro per violazione delle norme sul lockdown). ...

