Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2020-2021. Pinturault in testa, +15 su Odermatt (Di domenica 13 dicembre 2020) Alexis Pinturault si conferma in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci alpino dopo la discesa libera della Val d’Isere. Il francese non è sceso in pista per questa prova veloce, ma resta comunque al comando con 276 punti all’attivo. Il transalpino si è però visto avvicinare allo svizzero Marco Odermatt, oggi entrato nei migliori 30 e ora lontano 15 lunghezze. Alle loro spalle il croato Filip Zubcic (-68), più attardati i norvegesi Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen e Aleksander Kilde (detentore della Sfera di Cristallo). Di seguito la Classifica generale della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020) Alexissi conferma inallagenerale delladeldi scidopo la discesa libera della Val d’Isere. Il francese non è sceso in pista per questa prova veloce, ma resta comunque al comando con 276 punti all’attivo. Il transsi è però visto avvicinare allo svizzero Marco, oggi entrato nei migliori 30 e ora lontano 15 lunghezze. Alle loro spalle il croato Filip Zubcic (-68), più attardati i norvegesi Henrik Kristoffersen, Lucas Braathen e Aleksander Kilde (detentore della Sfera di Cristallo). Di seguito lagenerale delladeldi sci ...

sportface2016 : #Biathlon - La classifica generale femminile aggiornata - LinkaTv : E' iniziato Perle di Sport: CALCIO 'Coppa su #raisport2 Clicca qui per classifica tweet: - infoitsport : CLASSIFICA Sci alpino, Coppa del Mondo femminile aggiornata dopo gigante Courchevel 12 dicembre - FaiSempBurdell : @Picaciu2 Bè Gattuso pure lo critico, dal post coppa Italia non abbiamo continuità, però... Però Abbiamo vinto la c… - LinkaTv : E' iniziato Sci Alpino: Coppa del Mondo 20 su #raisport1 Clicca qui per classifica tweet: -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica Coppa Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2020-2021: Marta Bassino seconda nella generale. Guida Vlhova OA Sport Serie "A Femminile" Un derby sentito ma che, forse mai come in questa stagione, probabilmente è anche alla portata. L’Empoli Ladies ospita infatti la Fiorentina a Monteboro, con calcio d’inizio alle 14,30 e, a differenza ... Calcio, beffa in arrivo: squadre destinate a disputare soltanto il girone d’andata MATTEO CECCACCI La presa in giro, come ciliegina sulla torta di un anno davvero incommentabile, è talmente vicina che tante società sono già pronte ad arrabbiarsi per quello che sarà la nuova formula ... Un derby sentito ma che, forse mai come in questa stagione, probabilmente è anche alla portata. L’Empoli Ladies ospita infatti la Fiorentina a Monteboro, con calcio d’inizio alle 14,30 e, a differenza ...MATTEO CECCACCI La presa in giro, come ciliegina sulla torta di un anno davvero incommentabile, è talmente vicina che tante società sono già pronte ad arrabbiarsi per quello che sarà la nuova formula ...