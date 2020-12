Anthony Joshua demolisce Pulev e lo mette KO al 9° round con un destro spaventoso: si conferma re dei massimi (Di domenica 13 dicembre 2020) Anthony Joshua si è confermato Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il britannico ha sconfitto il bulgaro Kubrat Pulev per KO nel corso del nono round e rimane saldamente sul tetto del Pianeta. Il match di boxe più importante dell’anno ha incoronato ancora una volta il 31enne nativo di Watford, il quale difende i quattro titoli iridati con pieno merito e ora si lancia verso la possibile contesa contro il connazionale Tyson Fury per la riunificazione di tutte le cinture della categoria regina. Il Campione Olimpico di Londra 2012 è tornato a combattere sul ring della SSE Arena della capitale inglese, proprio dove otto anni fa si mise al collo la medaglia d’oro sconfiggendo il nostro Roberto Cammarelle con un verdetto molto dubbio. Oggi l’esito del match è molto chiaro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 dicembre 2020)si èto Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi. Il britannico ha sconfitto il bulgaro Kubratper KO nel corso del nonoe rimane saldamente sul tetto del Pianeta. Il match di boxe più importante dell’anno ha incoronato ancora una volta il 31enne nativo di Watford, il quale difende i quattro titoli iridati con pieno merito e ora si lancia verso la possibile contesa contro il connazionale Tyson Fury per la riunificazione di tutte le cinture della categoria regina. Il Campione Olimpico di Londra 2012 è tornato a combattere sul ring della SSE Arena della capitale inglese, proprio dove otto anni fa si mise al collo la medaglia d’oro sconfiggendo il nostro Roberto Cammarelle con un verdetto molto dubbio. Oggi l’esito del match è molto chiaro ...

