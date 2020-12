Vittoria Schisano, una furia contro Serena Bortone: «Non mi metti a mio agio» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un pomeriggio scoppiettante quello della rete ammiraglia Rai: ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno venerdì 11 dicembre, Vittoria Schisano non le ha mandate certo a dire. Concorrente tra i più in vista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, l’attrice partenopea, nata Giuseppe, ha mostrato sin da subito un bel caratterino. Specie nel rapporto con Selvaggia Lucarelli con la quale più volte, nel corso delle puntate, si è trovata in disaccordo. Leggi anche >> Rosalinda Celentano oggi, addio improvviso e inaspettato: «Ci ho provato…» Vittoria Schisano Serena Bortone, incomprensione in diretta: l’attrice non ci sta Una storia particolare quella di Vittoria, che inevitabilmente viene fuori durante le ospitate nei ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un pomeriggio scoppiettante quello della rete ammiraglia Rai: ospite dia Oggi è un altro giorno venerdì 11 dicembre,non le ha mandate certo a dire. Concorrente tra i più in vista dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, l’attrice partenopea, nata Giuseppe, ha mostrato sin da subito un bel caratterino. Specie nel rapporto con Selvaggia Lucarelli con la quale più volte, nel corso delle puntate, si è trovata in disaccordo. Leggi anche >> Rosalinda Celentano oggi, addio improvviso e inaspettato: «Ci ho provato…», incomprensione in diretta: l’attrice non ci sta Una storia particolare quella di, che inevitabilmente viene fuori durante le ospitate nei ...

ivanburatti : Oggi è un altro giorno, Vittoria Schisano vs. Serena Bortone: “Basta parlare di Giuseppe, è voyeurismo televisivo”… - zazoomblog : Vittoria Schisano furiosa con la Bortone: “Così provo disagio” - #Vittoria #Schisano #furiosa #Bortone: - SimoneAlliva : Episodio molto interessante su come raccontiamo (male) le persone #trans* Vittoria Schisano aveva chiesto espressam… - liviolar : La butto lì.. Vittoria Schisano al #gfvip 6 - mrsiovinella : @dennismantovan Secondo me, di base, non le andava bene manco in quel contesto. Ma il tema appunto non è vittoria s… -