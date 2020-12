Napoli Sampdoria, blucerchiati in campo con una maglia celebrativa (Di giovedì 10 dicembre 2020) La Sampdoria, per bocca di Massimo Ferrero, ha annunciato una maglia speciale per il match contro il Napoli: come sarà Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, lo ha annunciato durante il programma Tiki Taka: la squadra blucerchiata scenderà in campo con una maglia celebrativa per il match contro il Napoli, in programma domenica alle 15 a Napoli. In realtà, come riporta il Secolo XIX, non sarà proprio una maglia ma una patch celebrativa apposta sulle maglie. I blucerchiati dovrebbero scendere in campo con la divisa nera, la terza, con i pantaloncini bianchi per non averli uguali a quelli del Napoli. A breve dovrebbe arrivare la risposta della Lega ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 dicembre 2020) La, per bocca di Massimo Ferrero, ha annunciato unaspeciale per il match contro il: come sarà Massimo Ferrero, presidente della, lo ha annunciato durante il programma Tiki Taka: la squadra blucerchiata scenderà incon unaper il match contro il, in programma domenica alle 15 a. In realtà, come riporta il Secolo XIX, non sarà proprio unama una patchapposta sulle maglie. Idovrebbero scendere incon la divisa nera, la terza, con i pantaloncini bianchi per non averli uguali a quelli del. A breve dovrebbe arrivare la risposta della Lega ...

La Sampdoria, per bocca di Massimo Ferrero, ha annunciato una maglia speciale per il match contro il Napoli: come sarà Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, lo ha annunciato durante il programm ...

Le immagine dell’allenamento della Sampdoria a Bogliasco in preparazione alla prossima sfida contro il Napoli – VIDEO. La Sampdoria si è riunita al Mugnaini di Bogliasco per svolgere l’allenamento odierno in ottica Napoli.La trasferta allo Stadio Diego Armando Maradona è fissata per domenica 13 dicembre alle 15.00

8 Dicembre 2020. Domenica 13 dicembre, alle ore 15, ci sarà Napoli-Sampdoria, prima gara di campionato al nuovo Stadio Diego Armando Maradona. La squadra blucerchiata, come rivela Raffaele Auriemma su Twitter, renderà omaggio al Pibe de Oro scendendo in campo con una maglia celebrativa.

Contro il Napoli domenica, la Sampdoria scenderà in campo con una maglia celebrativa per onorare la memoria di Diego Armando Maradona. I blucerchiati infatti saranno i primi avversari italiani ad ‘inaugurare’ lo Stadio Maradona con la sua nuova dicitura. Ferrero, patron della Samp, ha a tal proposito rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Mi reputo un privilegiato. Saremo […]

