Monica Setta dichiara felice | “A Natale saremo in tre!”

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Vediamo insieme la particolarezione che ha rilasciato, per quanto riguarda ilche si sta avvicinando. Lei è una donna e presentatrice molto bella ed apprezzata, stiamo parlando di, che vediamo impegnata con il programma UnoMattina in famiglia. Ma vediamo meglio insieme la particolarezione che ha rilasciato in questi L'articolo proviene da Leggilo.org.

ArthurMeurs : Povero Maradona finito nel teatrino allestito dalla 'giornalista' del #GrandeFratello con Monica Setta ???? e il fid… - EmilioFrignati : Stò guardando la tv Storie italiane R A I 1 l'argomento è Maradona e i suoi avvocati, con oppinionisti.. primo frà… - zazoomblog : Monica Setta ha un ammiratore segreto: fiori in diretta e annuncio a sorpresa - #Monica #Setta #ammiratore… -

Ultime Notizie dalla rete : Monica Setta

Non sarà il solito Natale nemmeno per i vip. Niente viaggi esotici, panettone sulla spiaggia e feste luccicanti in paradisi terrestri. Non ci saranno nemmeno mega pranzi e cene con amici, parenti e ch ...Monica Setta e Tiberio Timperi: record stagionale per Unomattina in famiglia, che sfiora il 25% di share Weekend decisamente fortunato quello che si è ...