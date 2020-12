Milenkovic | “Consapevoli del momento difficile Servono umiltà e determinazione”

Leggi su alfredopedulla

(Di martedì 8 dicembre 2020) La Fiorentina ha pareggiato al 97? ieri sera al Franchi con il Genoa con un gol del difensore. Lo stesso giocatore, su Instagram, ha pubblicato un post dove analizza ildella Viola, immischiata in maniera inaspettata per la lotta per evitare la retrocessione. Queste le parole di: “Siamo consapevoli di questoe ce ne assumiamo ogni responsabilità. Sappiamo che per superarlo occorre lavorare ogni giorno cone determinazione e questo è ciò che faremo! Forza grande Viola”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nikola(@n 4) Foto: InstagramL'articolo proviene da ...