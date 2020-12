Ultime Notizie Roma del 05-12-2020 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 5 dicembre 2020)dailynews radiogiornale venerdì trovate l’ascolto Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio siamo in guerra con i virus e l’Italia partecipa ai processi riformatori europei con un ruolo da protagonista e così sarà fino a quando avrò responsabilità di governo lo dice il premier Giuseppe Conte in una lunga intervista con la Repubblica non tengo il voto sul Mes sottolinea il premier il recovery Found la situazione è affidata una struttura disk manager che potranno agire con poteri sostitutivi progetti esprimeranno una chiara visione del paese a chi ipotizza rimpasti sapere dovete uscire allo scoperto e chiedere cosa volete secondo Matteo Renzi voto parlamentare sul salva-stati non riserverà sorprese Ma in caso contrario è naturale che il Presidente del Consiglio si dovrebbe dimettere lo dice Verdi Italia viva in un’intervista con la stampa quello ...