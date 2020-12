Conte: “Hakimi? Ha l’allenatore giusto per diventare uno dei più forti nel suo ruolo” (Di domenica 6 dicembre 2020) Al termine di Inter-Bologna, Antonio Conte ha analizzato la prestazione e il momento della sua squadra: “Il gol del 2-1 è stato un po’ inaspettato, potevamo fare meglio in quell’occasione, dobbiamo. Altre volte abbiamo tenuto aperte partite che dominavamo. A luglio sempre contro il Bologna siamo stati capaci di perdere 2-1, e memori del passato siamo stati attenti e determinati. Questa squadra deve tenere la soglia dell’attenzione alta: se ci si riesce è difficile giocare contro di noi; quando molliamo un attimo rischiamo e concediamo qualcosa. L’atteggiamento tattico? In Italia, rispetto ad altri campionati, c’è un calcio più tattico e quindi abbiamo provato a cambiare qualcosa. Comunque alterniamo, come oggi, momenti di attesa a momenti di aggressione alta. Cerchiamo questo equilibrio. La pressione alta dà risultati ma concedi qualcosa in più. Serve che la squadra ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Al termine di Inter-Bologna, Antonioha analizzato la prestazione e il momento della sua squadra: “Il gol del 2-1 è stato un po’ inaspettato, potevamo fare meglio in quell’occasione, dobbiamo. Altre volte abbiamo tenuto aperte partite che dominavamo. A luglio sempre contro il Bologna siamo stati capaci di perdere 2-1, e memori del passato siamo stati attenti e determinati. Questa squadra deve tenere la soglia dell’attenzione alta: se ci si riesce è difficile giocare contro di noi; quando molliamo un attimo rischiamo e concediamo qualcosa. L’atteggiamento tattico? In Italia, rispetto ad altri campionati, c’è un calcio più tattico e quindi abbiamo provato a cambiare qualcosa. Comunque alterniamo, come oggi, momenti di attesa a momenti di aggressione alta. Cerchiamo questo equilibrio. La pressione alta dà risultati ma concedi qualcosa in più. Serve che la squadra ...

FcInterNewsit : Hakimi al 90': 'La gente parla tanto, io sono sempre lo stesso. Conte? Mi aiuta a migliorare' - Corriere : Hakimi da favola e il solito Lukaku: l’Inter batte 3-1 il Bologna e va a -2 dal Milan - ZZiliani : A #Lippi Roby Baggio non serviva, #Tardelli non gradiva il gioco di Zanetti, a #Conte non piace Eriksen e adesso ne… - peppe937 : RT @Ngoppejammeja: #Inter, Credo che la risposta di #Conte su #Eriksen si possa trovare alla domanda su #Hakimi: “Sono queste le risposte c… - Ngoppejammeja : #Inter, Credo che la risposta di #Conte su #Eriksen si possa trovare alla domanda su #Hakimi: “Sono queste le rispo… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte “Hakimi Serie A, Inter-Milan: quote, pronostico e probabili formazioni Forza Napoli