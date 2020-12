Sofia Calesso minacciata dopo l’attacco a Carlotta Dell’Isola | “Va al GF perché ha conoscenze”

(Di giovedì 3 dicembre 2020)entrerà al Grande Fratello Vip 5. La 27enne romana, che solo pochi mesi fa ha partecipato a Temptation Island con il fidanzato Nello Sorrentino, farà parte del cast dei nuovi 9 concorrenti che varcheranno la porta rossa entro il 14 dicembre. A non accettare l’improvvisa popolarità della ragazza è un’altra protagonista del docu-reality di Canale 5,raccomandata?entrerà al GF Vip 5 nei prossimi giorni e della strana esposizione mediatica ne ha parlato, la giovane perugina, diventata famosa per il “Chi è?”, durante la sua partecipazione a Temptation Island la scorsa estate con il fidanzato Alessandro Medici. I ...

Non accennano a placarsi le accuse di Sofia Calesso, ex concorrente di Temptation Island, contro Carlotta Dell’Isola, anche lei ex volto del ...Nelle ultime è stata ufficializzata la notizia dell’ingresso di Carlotta Dell’Isola nella Casa del Grande Fratello. Sofia Calesso, ...