Mancini: «Sarà una final four spettacolare. Sulla Spagna e Sergio Ramos…» (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League Roberto Mancini, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semifinali di Nations League che ha accoppiato gli azzurri con la Spagna. CICLO AZZURRO – «”l magone non l’ho mai avuto. All’inizio è stato un po’ più difficile perché la situazione era un po’ particolare. Non ci qualificavamo al Mondiali dopo tanti anni ed eravamo molto tristi, c’era bisogno di fare qualcosa di diverso. Siamo stati in grado di mettere insieme un gruppo di ottimi giocatori, un mix di giovani e di calciatori più esperti». Sergio RAMOS E LA Spagna – «Sergio Ramos è da anni uno dei difensori più forti del mondo, tecnicamente bravo e ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roberto, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semii di Nations League Roberto, ct dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa dopo il sorteggio delle semii di Nations League che ha accoppiato gli azzurri con la. CICLO AZZURRO – «”l magone non l’ho mai avuto. All’inizio è stato un po’ più difficile perché la situazione era un po’ particolare. Non ci qualificavamo al Mondiali dopo tanti anni ed eravamo molto tristi, c’era bisogno di fare qualcosa di diverso. Siamo stati in grado di mettere insieme un gruppo di ottimi giocatori, un mix di giovani e di calciatori più esperti».RAMOS E LA– «Ramos è da anni uno dei difensori più forti del mondo, tecnicamente bravo e ...

