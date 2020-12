Da Como a Fano a piedi dopo aver litigato con la moglie: in attesa di altri riscontri (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti abbiamo scherzato sulla vicenda, del resto un uomo che si incammina da Como a Fano dopo aver litigato con la moglie, percorrendo 450 km senza mai fermarsi non è una notizia che sentiamo tutti i giorni. La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino il 1° dicembre. “Sto bene ma sono un po’ stanco“, avrebbe riferito l’uomo ai poliziotti che lo hanno fermato alle 2 di notte mentre camminava in zona Gimarra. Gli agenti stavano circolando per i controlli Covid e hanno notato l’uomo di spalle che claudicante camminava da solo. Una volta fermato, l’uomo non ha opposto resistenza e in Commissariato ha raccontato di essersi incamminato per sbollire una lite con la moglie. Dai documenti, tuttavia, è risultato che l’uomo avesse la residenza a Como e ... Leggi su bufale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Tutti abbiamo scherzato sulla vicenda, del resto un uomo che si incammina dacon la, percorrendo 450 km senza mai fermarsi non è una notizia che sentiamo tutti i giorni. La notizia è stata riportata da Il Resto del Carlino il 1° dicembre. “Sto bene ma sono un po’ stanco“, avrebbe riferito l’uomo ai poliziotti che lo hanno fermato alle 2 di notte mentre camminava in zona Gimarra. Gli agenti stavano circolando per i controlli Covid e hanno notato l’uomo di spalle che claudicante camminava da solo. Una volta fermato, l’uomo non ha opposto resistenza e in Commissariato ha raccontato di essersi incamminato per sbollire una lite con la. Dai documenti, tuttavia, è risultato che l’uomo avesse la residenza ae ...

SkyTG24 : Un uomo di 48 anni, residente in provincia di #Como, si è allontanato da casa dopo l’ennesima lite con la moglie, s… - repubblica : Litiga con la moglie e va a piedi da Como a Fano per smaltire la rabbia: multato il Forrest Gump italiano - Corriere : Como, litiga con la moglie e lo ritrovano a Fano: 420 km a piedi per smaltire la rabbia - clikservernet : Da Como a Fano a piedi dopo aver litigato con la moglie: in attesa di altri riscontri - Noovyis : (Da Como a Fano a piedi dopo aver litigato con la moglie: in attesa di altri riscontri) Playhitmusic -… -