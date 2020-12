**Governo: Mes divide tavolo maggioranza, Iv critica su schema Conte per Recovery** (2) (Di martedì 1 dicembre 2020) (Adnkronos) - Boschi, a quanto si apprende, ha poi anche posto il tema delle governance del Recovery. I renziani avevano già ieri esplicitato le proprie perplessità sullo schema proposto dal premier. Serve maggiore coinvolgimento del Parlamento e delle forze politiche, è la posizione di Iv ribadita anche al tavolo di maggioranza che spinge per unica unità di missione piuttosto che per una serie di cabine di regia, task force e via dicendo. "Qui si rimandano le decisioni da tavolo a tavolo e non si decide nulla...". La prossima riunione è stata fissata per giovedì. E si prospetta anche un altro nodo. Tra i temi in discussione ci sarà infatti anche il fisco e Leu è pronta a riproporre il tema della patrimoniale, oggetto di un emendamento alla manovra a prima firma Nicola Fratoianni. "Possiamo anche ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) (Adnkronos) - Boschi, a quanto si apprende, ha poi anche posto il tema delle governance del Recovery. I renziani avevano già ieri esplicitato le proprie perplessità sulloproposto dal premier. Serve maggiore coinvolgimento del Parlamento e delle forze politiche, è la posizione di Iv ribadita anche aldiche spinge per unica unità di missione piuttosto che per una serie di cabine di regia, task force e via dicendo. "Qui si rimandano le decisioni dae non si decide nulla...". La prossima riunione è stata fissata per giovedì. E si prospetta anche un altro nodo. Tra i temi in discussione ci sarà infatti anche il fisco e Leu è pronta a riproporre il tema della patrimoniale, oggetto di un emendamento alla manovra a prima firma Nicola Fratoianni. "Possiamo anche ...

