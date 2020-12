Cesare Cremonini e la diagnosi di schizofrenia | ‘Un mostro mi premeva sul petto’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di lunedì 30 novembre 2020) Una ‘figura estranea’ che abitava nel corpo di. Il cantautore racconta la propria battaglia contro la: “Quasi ogni giorno, sempre più spesso, sentivo unpremere contro il petto, salire alla gola. Mi pareva quasi di vederlo. E lo psichiatra me lo fece vedere. L’immagine si trova anche su Internet. ‘È questo?’, chiese. Era quello. Braccia corte e appuntite, gambe ruvide e pelose. Laera:. Percepita dalla vittima come un’allucinazione che viene dall’interno. Un essere deforme che si aggira nel subconscio come se fosse casa sua”.e la: “La cura era camminare” Con queste paroleparla al Corriere della sera della propria ...