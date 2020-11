Colleferro: sospesa la licenza al titolare di un noto bar ‘dello spaccio’ (Di domenica 29 novembre 2020) Proseguono i controlli e il monitoraggio degli esercizi commerciali da parte dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro. I militari della Stazione di Gavignano hanno provveduto alla sospensione della licenza al titolare di un noto bar del centro della cittadina colleferrina. Chiuso noto bar dello spaccio a Colleferro Il provvedimento è scaturito dalle varie segnalazioni pervenute al numero d’emergenza “112” e dai numerosi servizi di controllo del territorio, che i militari delle Stazioni di Gavignano e Colleferro hanno costantemente effettuato. In tali controlli è stata riscontrata l’assidua presenza di avventori con precedenti penali in materia di droga, facendo diventare il bar un luogo abituale di ritrovo. Decisivo è stato, tra l’altro, l’attività della Stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 29 novembre 2020) Proseguono i controlli e il monitoraggio degli esercizi commerciali da parte dei Carabinieri della Compagnia di. I militari della Stazione di Gavignano hanno provveduto alla sospensione dellaaldi unbar del centro della cittadina colleferrina. Chiusobar dello spaccio aIl provvedimento è scaturito dalle varie segnalazioni pervenute al numero d’emergenza “112” e dai numerosi servizi di controllo del territorio, che i militari delle Stazioni di Gavignano ehanno costantemente effettuato. In tali controlli è stata riscontrata l’assidua presenza di avventori con precedenti penali in materia di droga, facendo diventare il bar un luogo abituale di ritrovo. Decisivo è stato, tra l’altro, l’attività della Stazione ...

