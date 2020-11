Conte: «Troppa negatività sull’Inter. L’allenatore e i giocatori non vanno lasciati soli!» (Di sabato 28 novembre 2020) Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni Antonio Conte, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue parole. VITTORIA – «Noi cerchiamo sempre di dare il meglio, a volte ci riusciamo a volte no. Diamo sempre il 100%, l’importante è che si esca dal campo con la maglia sudata». CAMBIAMENTO – «Cambio di modulo o di mentalità? Non ho cambiato assolutamente niente». BARELLA – «La partita è stata preparata in una determinata maniera, Barella è la prima volta che giocava davanti alla difesa e aveva il compito di alzarsi in determinate situazioni. L’abbiamo preparata bene, rispettando il Sassuolo e alla fine è arrivata una bella vittoria». PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto anche altre volte delle prestazioni migliori. È ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 28 novembre 2020) Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni Antonio, tecnico dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Sassuolo. Le sue parole. VITTORIA – «Noi cerchiamo sempre di dare il meglio, a volte ci riusciamo a volte no. Diamo sempre il 100%, l’importante è che si esca dal campo con la maglia sudata». CAMBIAMENTO – «Cambio di modulo o di mentalità? Non ho cambiato assolutamente niente». BARELLA – «La partita è stata preparata in una determinata maniera, Barella è la prima volta che giocava davanti alla difesa e aveva il compito di alzarsi in determinate situazioni. L’abbiamo preparata bene, rispettando il Sassuolo e alla fine è arrivata una bella vittoria». PRESTAZIONE – «Abbiamo fatto anche altre volte delle prestazioni migliori. È ...

Milano, 28 novembre 2020 – Cancellare la disfatta con il Real Madrid e battere il Sassuolo al secondo posto in classifica: è un sabato pomeriggio decisivo per l’Inter di Antonio Conte, un ennesimo ban ...

