Perché all'Italia serve un ecosistema cyber. Scrive il prof. Setola (Di venerdì 27 novembre 2020) L'introduzione nelle bozze della Legge di Bilancio dell'idea di creare l'Istituto italiano di cybersicurezza (Iic) ha sollevato un dibattito ricco di spunti al quale diversi studiosi ed esperti hanno contribuito sviscerando il tema nelle diverse declinazioni fornendo, nella quasi totalità dei casi, un giudizio positivo circa l'utilità e l'opportunità di questa istituzione. Questo giudizio nasce, da un lato, dalla constatazione della crescente problematica legata alla minaccia cyber. Dall'altro, dalla necessità di migliorare la cooperazione pubblico-privata. Chiunque si occupi, anche solo in modo saltuario, di cybersecurity ha potuto prendere coscienza di come negli ultimissimi anni non solo gli attacchi cyber siano diventati sempre più numerosi, ma anche del fatto che gli stessi aumentino costantemente di ...

