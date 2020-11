Ipotesi isolamento di 2 settimane per i rientri dall'estero (Di giovedì 26 novembre 2020) Quarantena per chi rientra dall'estero, slittamento del coprifuoco e sposamenti interregionali vietati: le Ipotesi sulle misure del nuovo dpcm. Quarantena per chi torna dall’estero e coprifuoco: oggi vertice di governo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 26 novembre 2020) Quarantena per chi rientra, slittamento del coprifuoco e sposamenti interregionali vietati: lesulle misure del nuovo dpcm. Quarantena per chi tornae coprifuoco: oggi vertice di governo su Notizie.it.

Tommaso_Piccio : Secondo me una soluzione come ho letto su un tweet è quella di fare le feste con i figli è poi rientrare facendo 3… - Guidorizzi82 : @sbassi83 @ZZiliani @FIGC No,il problema è che il Napoli è stato bloccato e non ci sono nessuna motivazione o un mo… - infoitinterno : Trovato morto in casa a 49 anni: era in isolamento per il Covid. Via libera all'autopsia, l'ipotesi è omicidio colp… - messveneto : In isolamento per il Covid, muore in casa a 49 anni: via libera all'autopsia: Servirà a chiarire causa ed eventuali… - napolista : L'Uefa dribbla le quarantene di governo: ipotesi campo neutro per Midtjylland-Liverpool La trasferta dei Reds per g… -