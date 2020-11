Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo in carriera? Le statistiche di CR7 (Di domenica 22 novembre 2020) Ecco Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo nei club e in Nazionale: le statistiche del fenomeno portoghese in carriera Nonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto di Cristiano Ronaldo con il calcio italiano è stato sicuramente positivo. Quanti gol ha fatto Cristiano Ronaldo? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, è alla sua 3ª stagione con la maglia bianconera sulle spalle, e l’ha cominciata come aveva terminato il 2° anno, ovvero segnando con grande continuità: 8 gol per lui in 6 presenze, finora, dopo aver superato anche un periodo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Eccogol hanei club e in Nazionale: ledel fenomeno portoghese inNonostante la prima stagione “italiana” con la maglia della Juventus non si sia conclusa con la conquista della tanto desiderata Champions League, l’impatto dicon il calcio italiano è stato sicuramente positivo.gol ha? CR7, arrivato a Torino dal Real Madrid per 117 milioni di euro nell’estate 2018, è alla sua 3ª stagione con la maglia bianconera sulle spalle, e l’ha cominciata come aveva terminato il 2° anno, ovvero segnando con grande continuità: 8 gol per lui in 6 presenze, finora, dopo aver superato anche un periodo ...

MT_Member : RT @Pirichello: Poi guardate quanti gol si è cagato Pasalic e capite perchè in provincia lui e Locatelli possono giocare e sbagliare ma al… - PrincipinoLuigi : @bonucci_leo19 Ma quanti juventini schifosi esistono? Rimango basito nel vedere dei commenti allucinanti, godevate… - Giulio_Nosotti : @Fla_69M @GioVioli Quanti di quei tiri si possono considerare effettivamente palle gol? 3/4 non di più - infoitsport : Lazio, Immobile può superare Piola: ecco quanti gol mancano - AvarelloValerio : RT @1897j: Da quando è in Italia Cristiano 60 gol in 69 partite, quest'anno uno ogni 41 minuti (!!) ma per alcuni lui e Messi 'li vorrei pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Quanti gol Lazio, Immobile può superare Piola: ecco quanti gol mancano La Lazio Siamo Noi Borussia Dortmund, Haaland punge Favre: "Quattro gol? Se non mi avesse sostituito ne avrei fatti di più"

La polemica col sorriso tra il bomber e l'allenatore: "Tornato in panchina mi ha chiesto se avessi fatto tre o quattro reti" ...

Cristiano Ronaldo-Haaland, la voce del padrone. «Juve, avanti così». «4 gol? Potevo farne di più»

Erling fresco vincitore del nostro premio: «Mi sono svegliato con una sorpresa, il Golden Boy, e ho chiuso con 4 gol ma potevo farne di più se non mi avesse sostituito». Il portoghese: «Grandi ragazzi ...

La polemica col sorriso tra il bomber e l'allenatore: "Tornato in panchina mi ha chiesto se avessi fatto tre o quattro reti" ...Erling fresco vincitore del nostro premio: «Mi sono svegliato con una sorpresa, il Golden Boy, e ho chiuso con 4 gol ma potevo farne di più se non mi avesse sostituito». Il portoghese: «Grandi ragazzi ...